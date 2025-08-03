جمال دياب يكتب: المعجزة الصينية تقود العالم

الأمر الذي لا تخطئه العين هو أن الشباب الصيني هو القائد الحقيقي للنهضة العمرانية والتكنولوجية والعلمية والصناعية والثقافية والإعلامية، بل النهضة في كل شيء التي تحققها الصين. فحين زيارتي الأولى الشهر الماضي للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للصحفيين، قامت إدارة المنتدى بتنظيم عدة جولات في عدد من المدن الصينية للتعرف عليها.

الشيء البارز الذي وجدته هو الشباب المتمتع بالثقة الذي يقود المصانع الكبرى في البلاد. فمثلاً، قمنا بزيارة أحد مصانع البطاريات الذي يقدر حجم إنتاجه وصادراته بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا بمقاطعة جيانغشي. هذا المصنع يصنع بطاريات الهواتف الذكية مرورًا ببطاريات السيارات الكهربائية وصولًا إلى بطاريات السفن الفضائية، ويقود العملية التصنيعية والقيادة الإدارية فيه شباب لا يتجاوز عمرهم 25 عامًا.

مشهد آخر لتولي الشباب القيادة والمسؤولية

قمنا بزيارة مصنع للحلويات الصينية بنفس المقاطعة (جيانغشي)، ولا أحدثك عن معدل النظافة، ولا عن آلية العمل عبر نظام دقيق داخل المصنع، ولا عن حجم المصنع الكبير، ولا عن التكنولوجيا فائقة التقدم التي يعتمد عليها، بل إن اللافت حقًا هو تولي الشباب قيادة وتطوير المصنع إلى الحد الذي جعله يصدر سنويًا ما قيمته عشرة مليارات دولار من الحلويات للسوق المحلي والدول المجاورة.

الدواء الصيني رخيص الثمن وفعال

المعروف عن الصادرات الصينية أنها تتركز على أنواع محددة من السلع للعالم والمنطقة العربية، لكن هذا الأمر قد يتغير خلال السنوات القادمة خاصة مع التقدم الهائل في صناعة الدواء الصيني الذي يتميز بالفاعلية ورخص الثمن مقارنة بأنواع أخرى من الأدوية المستوردة.

خلال الزيارة، قمنا بجولة داخل أحد مصانع الأدوية الصينية، وكان اللافت أن تلك الأنواع من الأدوية سعرها رخيص مقارنة بأسعار الأدوية الأخرى. فعُلبة المضاد الحيوي تحتوي على ثلاثة أو أربعة شرائط، كل شريط به ثماني حبات دواء، وسعرها 7 يوان، أي ما يزيد على 400 جنيه مصري. والشيء اللافت أن معظم الأدوية الصينية تأتي من الطبيعة، خاصة وأن هذا البلد لديه اهتمام غير عادي بالطبيعة والمحافظة عليها. وأنت تتجول في المدن المختلفة تجد أن حوالي 80% من الأرض عبارة عن أشجار ونباتات، ويوجد عناية فائقة بالمحافظة عليها. ولقد قمنا بزيارة إحدى الحدائق التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 15 ألف كيلومتر مربع في مدينة صغيرة لا يتجاوز سكانها مليونًا و300 ألف نسمة بمقاطعة جيانغشي.

التخطيط العمراني والمواصلات العامة

تعتبر الصين رائدة في مجال التخطيط العمراني وتطوير أنظمة النقل العام، حيث شهدت نموًا حضريًا سريعًا وتطورًا في البنية التحتية للنقل. تركز الصين على إنشاء شبكات نقل متكاملة تشمل الطرق السريعة، والسكك الحديدية (بما في ذلك القطارات عالية السرعة)، والمترو، والحافلات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة النقل الذكية.

شهدت الصين توسعًا حضريًا هائلًا في العقود الأخيرة، مع تحول كبير من المناطق الريفية إلى المدن. وتولي الصين أهمية متزايدة للتخطيط الحضري الموجه بيئيًا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وتطوير المساحات الخضراء والممرات الصديقة للدراجات والمشاة. فالدرجات البخارية والهوائية لها طريق منفصل عن طرق السيارات والمشاة، ولذلك لا تجد ازدحامًا في الشوارع، فضلاً عن أن الشعب لديه وعي كامل بآداب الطرق العامة والالتزام بالإرشادات العامة للمرور.

ختامًا

لكل ما سبق، أصبحت الصين مصنع العالم، ولا تجد مكانًا في العالم إلا وفيه منتج صيني، بعد أن سيطرت الولايات المتحدة لأكثر من مائة عام على الصناعة العالمية، لتتجاوزها بكين الآن بحصة تزيد على 30% من الصناعة العالمية مقابل 17% هي حصة واشنطن. 4.7 تريليون دولار هو حجم قطاع الصناعة الصيني، أي ثلاثة أضعاف قطاع الصناعة الأمريكي. 3.6 تريليون دولار حجم صادرات الصين عام 2024. الصين هي أكبر مصنع ومصدر للسيارات في العالم، وهي المسيطر الأول على صناعة الألواح الشمسية في العالم، وأكبر منتج للسفن التجارية عالميًا، خلافًا عن التقدم التكنولوجي الهائل، بل ومنافستها للولايات المتحدة في قطاعات حساسة، ومنها الروبوتات وصناعة الطائرات والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي كانت حكرًا على واشنطن منذ سنوات قليلة مضت.

إن العالم يتغير، ويبدو أن الصين ستكون قوة العالم الأولى المقبلة.

*إعلامي وكاتب متخصص في العلاقات الدولية