روسيا تُجدِّد دعمها للحكومة السودانية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية السيادة

بورتسودان – السوداني

أكدت الحكومة السودانية، حرصها على تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، في إطار سعيها لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.

وفي تصريح للسفير الروسي بالسودان، أندريه تشيرنوفول، أعلن أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة السودانية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع السفير تشيرنوفول بوزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، السفير عمر صديق، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة بورتسودان.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، أن اللقاء تناول العلاقات المتينة بين السودان وروسيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعين السياسي والاقتصادي.

وأشاد الوزير صديق بالدور الحيوي الذي تلعبه روسيا في دعم قضايا السلام والأمن بالسودان والمنطقة.

وخلال اللقاء، قدم الوزير صديق شرحًا مفصلًا عن الأوضاع الراهنة في السودان، مؤكدًا انخراط مؤسسات الدولة في معالجة تداعيات الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، إلى جانب جهود دعم العودة الطوعية وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون بين البلدين، وسط تحديات إقليمية ودولية، حيث تسعى الحكومة السودانية إلى تعزيز شراكاتها الدولية لدعم استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.