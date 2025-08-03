وزير العدل ووالي الخرطوم يدشنان العمل بإدارة التسجيلات التجارية

الخرطوم: السوداني

دشن وزير العدل د. عبد الله درف ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم، العمل بإدارة التسجيلات التجارية بولاية الخرطوم.

وقال وزير العدل، إن افتتاح إدارة التسجيلات التجارية ليس افتتاحا لمؤسسة فقط، وإنما إشارة لتطبيع الحياة بولاية الخرطوم وإشارة لإرادتهم لعودة الخرطوم كما كانت وأجمل، وإشارة للسودانيين بالخارج بأن الخرطوم عائدة، وإشارة للدول التي تدعم هذه المليشيا أن لدينا إرادة لاستعادة أرضنا ومؤسساتنا ورسالة للخارج أن إرادتنا لن تنكسر.

وفيما يتعلق بأعمال المسجل التجاري، قال إن الصالة الكبرى سيُعاد ترميمها وستكون هنالك سرعة في الإجراءات، و أعلن أنه سيتم تشكيل المحكمة الدستورية قريباً لاستكمال الأجهزة العدلية، مشيراً إلى أنه تمت بعض التعديلات في بعض القوانين مثل قانون المحكمة الدستورية وقانون الإيجارات وقانون جرائم المعلوماتية، وقال إن هنالك لجنة تضم كل الأجهزة العدلية ونقابة المحامين وعمداء كليات القانون تعمل على مراجعة القوانين الاتحادية ومواءمتها مع المبادئ الدستورية.

وقال “نحن في وزارة العدل نعد إخواننا في السلطة القضائية والنيابة والمحامين أن مبدأنا هو التعاون لسيادة حكم القانون”.

من جانبه، أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة ، تعاونه التام مع وزارة العدل في توفير كافة الخدمات الأساسية التي تساعد على سير العمل بصورة جيدة، وقال إنّ معركة الكرامة لها أوجه عديدة، اقتصادية، سياسية، دبلوماسية وقانونية ووزارة العدل تقود الشق القانوني داخلياً وخارجياً.