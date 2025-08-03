تضرر 133 أسرة في 4 ولايات جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول

الخرطوم – السوداني

أعلنت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف الاتحادية، عن تأثر 14 محلية و21 منطقة، مع تضرُّر 133 أسرة جرّاء هطول الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت 4 ولايات، هي القضارف، الجزيرة، نهر النيل ووسط دارفور، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2025.

وأوضح رئيس اللجنة، خالد الجمري، في تصريحات عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، أن الاجتماع تناول تطورات فصل الخريف، واستعراض مستوى الاستعداد في الولايات، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، الشركاء، والمجتمع المحلي.

وأشار الجمري إلى أن وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، كلف اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يوضح الاحتياجات المتوفرة، تحديد الفجوات ووضع خطة استجابة شاملة، تمهيدًا لعرضها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني القادم.

وأكد أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أسبوعيًا بمشاركة الإدارات المختلفة بالوزارة، ممثلي الولايات والجهات ذات الصلة، لضمان متابعة دقيقة للوضع وتسريع جهود الاستجابة للمتضررين.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة والسيول تشكل تحديًا سنويًا في السودان، حيث تتسبّب في أضرار جسيمة للمنازل، البنية التحتية والأراضي الزراعية، مما يتطلب جهودًا مكثفة لتخفيف الآثار ودعم الأسر المتضررة.