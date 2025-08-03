انعقاد مجلس وزير الصحة بمقر الوزارة في الخرطوم لدراسة آثار الحرب ووضع خارطة لإعادة الإعمار الصحي

الخرطوم – السوداني

اجتمع مجلس وزير الصحة، برئاسة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في شارع النيل بالخرطوم، بحضور مديري الوحدات الوزارية والإدارات العامة.

وتصدّرت الجلسة، مناقشة عدد من القضايا الملحة، أبرزها دراسة آثار الحرب على النظام الصحي وتحليلها لوضع خارطة طريق للتأهيل وإعادة الإعمار.

واتّفق المجلس على إجراء تقييم شامل للنظام الصحي بالتعاون مع الشركاء، يعتمد على منهجيات علمية ومنظمة لتكون مرجعية للدراسات والمشاريع المستقبلية.

وأكد الحاضرون، أهمية هذا التقييم في توحيد البيانات والتقارير الصحية، وقياس تأثير الحرب على جميع مكونات القطاع الصحي، بما يدعم إعداد خارطة عادلة وفعّالة لتوزيع الخدمات والبنية التحتية.

كما شدّد المجتمعون على ضرورة تبني منهجية متعددة المستويات تأخذ في الاعتبار التفاوت الأمني بين ولايات السودان، مع تشكيل فرق عمل تنسيقية وفنية لضمان تنفيذ مهني وشامل.

ويُنظر إلى هذا التقييم كخطوة أساسية نحو بناء نظام صحي مرن يلبي احتياجات جميع السودانيين، ويُعزِّز التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين والمحليين.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المشاركون، رؤى الإدارات العامة والوحدات التابعة للوزارة، ووضعوا خُططاً للمرحلة المقبلة لدعم جهود التعافي وإصلاح النظام الصحي، مؤكدين التزامهم بتقديم توصيات مبنية على الأدلة لضمان استدامة الخدمات الصحية في البلاد.