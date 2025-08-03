استئناف الخدمات الشرطية المتكاملة بمجمع خدمات الجمهور في أم درمان

أم درمان – السوداني

دشنت الشرطة السودانية العمل مجدداً في مجمع خدمات الجمهور بأم درمان، عقب توقفه عن العمل منذ اندلاع الحرب في 14 أبريل 2023م. وافتتح وزير الداخلية الفريق بابكر سمره المجمع عقب إعادة تأهيله، ورافقه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، نائب المدير العام والمفتش العام لقوات الشرطة.

وأوضح الوزير أن استئناف العمل بالمجمع يشمل تقديم خدمات استخراج جوازات السفر، الأرقام الوطنية، رخص القيادة، ترخيص المركبات، وإتمام إجراءات الفيش الجنائي، مما يخفف العبء عن مواطني الولاية ومدينة أم درمان.

كما أشار إلى متابعة المركبات المسروقة عبر الإنتربول من قبل مليشيا الدقلو الإرهابية.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مراكز خدمية جديدة بمحليات الولاية، مثل مركز أبو آدم للجوازات والسجل المدني، ومركز الفحص الآلي بأبو آدم، بهدف تبسيط إجراءات المواطنين وتقريب الخدمات إليهم.

وشدد الوزير على التزام وزارة الداخلية بتوفير الخدمات الشرطية والجنائية، وأعمال المرور، والسجل المدني، والجوازات، من خلال توفير المعينات اللوجستية، مثنيًا على جهود منسوبي قوات الشرطة بالمجمع ودورهم في استعادة الخدمات بسرعة وكفاءة.

من جانبه، أشاد والي ولاية الخرطوم بالدور البطولي لقوات الشرطة منذ اندلاع الحرب، حيث قدمت شهداء وجرحى وأسرى، واستطاعت استعادة منظومة بيانات الجوازات والسجل المدني والمرور بسرعة فائقة.

وجدد الوالي تقديره لاهتمام وزير الداخلية ومتابعته الميدانية للمجمعات والمراكز الخدمية، مما ساهم في تيسير الخدمات الشرطية وتوسيع نطاقها في الولاية، مؤكدًا دعم الولاية لخطط وزارة الداخلية وقوات الشرطة.

وكشف إعلام الشرطة أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة أدخلا تقنيات حديثة ومتطورة في أعمال الجوازات، والسجل المدني، والمرور، والفيش الجنائي في مجمع خدمات الجمهور والمراكز الخدمية الأخرى، لتعزيز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.