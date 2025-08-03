الجيش السوداني ينشر فيديو يكشف مشاركة مرتزقة كولومبيين إلى جانب مليشيا الدعم السريع في معارك الفاشر

الفاشر – الخرطوم: السوداني

نشر الجيش السوداني، اليوم السبت، مقاطع فيديو توثق مشاركة مرتزقة أجانب، من كولومبيا، في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع في معارك مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ويأتي هذا الكشف في سياق تصاعد الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع، التي تحاول السيطرة على المدينة منذ أشهر.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته القوات المسلحة عبر قنواتها الرسمية، لقطات لمعدات ومركبات عسكرية تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية تحتوي على تسجيلات مرئية ووثائق تؤكد تورط مقاتلين أجانب في النزاع.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني، لقي عدد من هؤلاء المرتزقة حتفهم خلال المعارك الأخيرة في الفاشر، التي وصفها الجيش بأنها “انتصار بطولي” لقواته و”أبطالها الصامدين”.

تفاصيل المعارك والاتهامات بالمؤامرة

تشهد مدينة الفاشر، حصارًا مستمرًا من قبل قوات الدعم السريع منذ أبريل 2024، حيث تُعتبر المدينة ذات أهمية استراتيجية كبيرة. ووفقًا لمصادر عسكرية، نفذت القوات المسلحة والقوات المشتركة المتحالفة معها هجومًا مضادًا ناجحًا ضد هجمات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية والاستيلاء على معدات متطورة.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة والتسجيلات التي تم العثور عليها تكشف عن “حجم المؤامرة” التي تدعمها جهات خارجية، دون أن يحدد الجيش هذه الجهات بشكل مباشر. ومع ذلك، فقد سبق أن اتهمت الحكومة السودانية دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة بدعم مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والتمويل.

مرتزقة كولومبيون في دارفور

تُعد مشاركة المرتزقة الكولومبيين في الحرب السودانية، تطورًا مقلقًا، حيث كشفت تقارير سابقة عن تجنيد مئات من العسكريين المتقاعدين من كولومبيا للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع. وبحسب تحقيقات صحفية أجرتها منصات مثل “La Silla Vacía” الكولومبية، تم خداع هؤلاء المقاتلين بعروض عمل وهمية كحراس أمن في مواقع نفطية، ليجدوا أنفسهم في خضم الحرب في دارفور.

وأفادت التقارير أن عمليات التجنيد تتم عبر شبكات مرتبطة بشركات أمنية مقرها في الإمارات، حيث يتم نقل المقاتلين عبر ليبيا أو تشاد إلى السودان.

وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المرتزقة، الذين يُطلق عليهم اسم “Sand Lions”، شاركوا بشكل بارز في هجوم الفاشر، حيث تكبدوا خسائر فادحة، بما في ذلك مقتل ثلاثة منهم في أكتوبر 2024.

ردود الفعل الدولية والمحلية

أثارت هذه التطورات، قلقًا دوليًا متزايدًا، حيث أصدرت الأمم المتحدة قرارًا في يونيو 2024 يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، محذرة من العواقب الإنسانية الكارثية. كما وثقت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك القتل العرقي والعنف الجنسي، مما أثار مخاوف من “تطهير عرقي” في دارفور.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق، عن أسفها لتورط مواطنين كولومبيين في النزاع، وتعهّدت بالعمل على ضمان عودتهم الآمنة. وفي الوقت نفسه، أدانت الحكومة السودانية مشاركة المرتزقة، واعتبرتها دليلاً على “الطابع الإرهابي” لمليشيا الدعم السريع، التي تصنفها الحكومة السودانية كمنظمة إرهابية.

وضع إنساني متدهور

تستمر الأوضاع الإنسانية في الفاشر في التدهور، حيث حذّرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق بسبب الحصار المستمر، الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة. وقد نزح مئات الآلاف من المدينة إلى مخيمات النزوح مثل زمزم وأبوشوك، التي تتعرض بدورها لهجمات متكررة.

يُعد نشر هذا الفيديو، خطوة جديدة في الصراع المستمر بين القوات المسلحة السودانية في مواجهة تمرد مليشيا الدعم السريع، مما يكشف عن تعقيدات النزاع الذي يشهد تدخلات خارجية ويؤجج الانقسامات العرقية في دارفور.

ومع استمرار المعارك في الفاشر، يظل مصير المدينة ومئات الآلاف من سكانها معلقًا، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.