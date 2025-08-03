قرار مفاجئ بوقف صيانة المرافق الحكومية ونقل مقار الوزارات إلى أكاديمية الأمن في سوبا

الخرطوم – السوداني

أصدر الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة – رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة السودانيين إلى العاصمة الخرطوم، قراراً بوقف أعمال صيانة المرافق الحكومية والمنشآت في العاصمة، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الأوساط الرسمية والشعبية.

في وقت سيتم نقل مقار الوزارات إلى أكاديمية الأمن في منطقة سوبا، بهدف إعادة توجيه المبالغ المالية المخصصة لأعمال الصيانة نحو إعادة تأهيل وتشغيل خدمات الكهرباء والمياه في الخرطوم، في إطار الجهود الرامية لتسهيل عودة المواطنين إلى العاصمة.

وقالت مصادر (السوداني) أن القرار يهدف إلى تحسين البنية التحتية الأساسية في الخرطوم، مع التركيز على توفير الخدمات الحيوية كأولوية قصوى لدعم استقرار العاصمة وتعزيز جاهزيتها لاستقبال العائدين.

وأكدت ذات المصادر أن نقل مقار الوزارات إلى سوبا يأتي كجزء من خطة لتخفيف الضغط على الموارد المالية وإعادة ترتيب الأولويات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال الفترة الماضية. ويتوقع أن يثير القرار نقاشات واسعة حول آليات تنفيذه وتأثيراته على الخدمات العامة وسير العمل الحكومي في قلب العاصمة الخرطوم.