اليونيسيف تحذر: 640 ألف طفل في شمال دارفور مهددون بتفشي الكوليرا

متابعات – السوداني

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة في ولاية شمال دارفور يواجهون خطرًا متصاعدًا جراء تفشي وباء الكوليرا في بلدة طويلة، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للنازحين بعد استقبالها مئات الآلاف من الفارين من الحرب في مدينة الفاشر ومخيماتها منذ أبريل 2025.

وأفادت اليونيسيف بتسجيل 1,180 إصابة بالكوليرا في طويلة منذ 21 يونيو 2025، بينها 300 حالة بين الأطفال، وما لا يقل عن 20 وفاة. وعلى مستوى ولايات دارفور الأخرى، بلغ إجمالي الإصابات 2,140 حالة، مع 80 وفاة حتى 30 يوليو 2025.

وتشير التقارير الأممية إلى أن هذه الأرقام قد ترتفع بسبب انهيار النظام الصحي، ونقص المياه النظيفة، واكتظاظ مخيمات النازحين، مما يُفاقم انتشار الأوبئة.

وقال شيلدون ييت، ممثل اليونيسيف في السودان: “الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، لكنه ينتشر بسرعة مقلقة في طويلة ومناطق أخرى بدارفور، مهددًا حياة الأطفال، خاصة الأصغر سنًا والأكثر ضعفًا”. وأضاف: “نعمل مع شركائنا لاحتواء التفشي، لكن العنف المستمر يعرقل جهودنا. نحتاج إلى وصول إنساني آمن وعاجل لإنقاذ الأرواح”.

ووفقًا لتقديرات أممية، تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في شمال دارفور خلال العام الماضي، مما يزيد من مخاطر الوفاة بين المصابين بالكوليرا، حيث يُضعف سوء التغذية مناعة الأطفال ويجعل العلاج أكثر صعوبة.

وتواصل اليونيسيف جهودها لاحتواء الأزمة عبر توفير مياه نظيفة لـ30 ألف شخص يوميًا، توزيع مستلزمات النظافة وأملاح التروية، وإيصال 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي، تعزيز مراكز العلاج الميدانية، وتنفيذ حملات توعية صحية.

كما جددت المنظمة مناشدتها للأطراف المتحاربة بتسهيل الوصول الإنساني لتجنب المزيد من الخسائر البشرية.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية تفشي الكوليرا في 12 أغسطس 2024، مسجلةً 94,170 إصابة و2,370 وفاة في 17 ولاية حتى الآن. وتعمل اليونيسيف مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين لتعزيز الاستجابة، لكنها أكدت حاجتها العاجلة إلى 30.6 مليون دولار لتوسيع تدخلاتها في مجالات الصحة، المياه، والنظافة، للحد من انتشار الوباء وحماية الأطفال.