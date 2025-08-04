وفد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبه ضرار يلتقي الرئيس الإريتري لمناقشة الأوضاع في السودان

أسمرا – السوداني

التقى وفد من تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، بقيادة شيبه ضرار، برفقة وفد الأعيان، يوم السبت، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في مكتبه بعدي هاللو، في إطار جهود تعزيز التواصل السياسي والشعبي بين السودان وإريتريا.

تركزت المباحثات على الأوضاع الراهنة في السودان بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجه إقليم شرق السودان.

وجاء اللقاء في سياق الحرب التي يشهدها السودان في ظل تمرد ميليشيا الدعم السريع، حيث أكد الوفد السوداني أهمية التنسيق مع دول الجوار لدعم استقرار البلاد ومواجهة الأزمات السياسية والأمنية.

من جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن دعم إريتريا للشعب السوداني في سعيه لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، مشددًا على أهمية الجيش السوداني كعمود فقري للدولة. كما أشار إلى ضرورة بناء جبهات سياسية ودبلوماسية لدعم السودان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة.

وأكد القائد شيبه ضرار أن الاجتماع يعكس التزام التحالف بالعمل مع الشركاء الإقليميين لإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي يواجهها السودان. وأضاف أن التحالف يسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين، مع التركيز على حماية شرق السودان من أي تهديدات أمنية أو أطماع خارجية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تستضيف فيه إريتريا عدة حركات مسلحة من شرق السودان، بما في ذلك الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، التي يقودها الأمين داؤود، ومؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، بالإضافة إلى حركات أخرى.