هجوم دموي جديد للمليشيا على قرى شرق بارا.. نهب وترويع ومقتل مواطن بدم بارد

بارا – السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع هجماتها الإجرامية على قرى شرق بارا، حيث شنت يوم أمس هجوماً عنيفاً استهدف قرى “أم دبوس المرخا، أم دبوس كرار، أم دبوس الجعلين، وود الزاكي”. وتخلل الهجوم عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات السكان، إلى جانب ترويع ممنهج، اعتداءات جسدية، وانتهاكات وصفت بالفظيعة، أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ومقتل مواطن بدم بارد أمام أفراد أسرته.

ووفقاً لشهادات السكان المحليين، نفّذت المليشيا عملياتها وسط حالة من الرعب والفوضى، حيث استولت على ممتلكات الأهالي، بما في ذلك المواشي والمحاصيل الزراعية، فيما تعرض المواطنون لاعتداءات جسدية تركت عدداً من الجرحى في حالة حرجة.

وأفاد أحد الناجين من قرية أم دبوس المرخا بأن “المليشيا لم تترك شيئاً إلا ونهبته، وحتى الأطفال لم يسلموا من الترويع والتهديد”.

وتكررت مشاهد النهب والاعتداءات في قرى بارا خلال الأسابيع الماضية، مما خلف معاناة إنسانية متفاقمة وواقعاً مأساوياً يعيشه الأهالي، الذين باتوا عرضة لاستهداف مستمر دون توقف. وأعرب سكان المنطقة عن استيائهم من غياب الحماية والتدخل الرسمي لوقف هذه الانتهاكات.

وطالب نشطاء محليون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين وتوفير الأمان لهم، فيما دعا آخرون إلى فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها المليشيا. ويظل الأمل معلقاً بانفراجة قريبة تنهي معاناة أهالي قرى بارا، الذين يواجهون هذا الواقع المرير في ظل صمت دولي مطبق.