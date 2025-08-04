السودان: مشاركة مرتزقة من كولومبيا ودول الجوار في حرب السودان منحى خطير في مسار الحرب

الخرطوم: السوداني

حذرت وزارة الخارجية من عواقب مشاركة مرتزقة من دولة كولومبيا وبعض دول الجوار في حرب السودان واعتبرته منحىً خطيرًا في مسار الحرب، ويُشكِّل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين الدوليين.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن “حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من دولة الإمارات، وسبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية”.

ولفت البيان انتباه المجتمعين الإقليمي والدولي إلى حجم التآمر الذي تتعرّض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل المليشيا وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م.

وتابع البيان: “ظلت حكومة السودان تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان، في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويُغيِّر من مسار الحرب لكي تصبح حرباً إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة”.