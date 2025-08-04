السودان يضع مطالبه أمام الاتحاد الأفريقي بشأن حكومة الدعم السريع وحصار الفاشر

بورتسودان ـ السوداني

حث السودان مجلس السلم والأمن الأفريقي بالضغط على قوات الدعم السريع لفك حصار الفاشر والانسحاب من المناطق المدنية ووقف الانتهاكات ضد المدنيين في كردفان ودارفور.

وجدد السودان، دعوته للمجلس إلى استمرار إدانة تكوين حكومة موازية من المليشيا المتمردة، وقطع الطريق أمامها بعودة السودان للأسرة الأفريقية. كما دعا المجلس لحث دول الجوار السودانى بعدم تسهيل عبور الدعومات المقدمة للمليشيا وعبور عناصرها عبر مطاراتها وأراضيها.

وخاطب مندوب السودان الدائم لدي الاتحاد الأفريقى السفير الزين إبراهيم اليوم، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن في الجلسة التشاورية غير الرسمية بالاتحاد الأفريقى والتي سبقت الجلسة الرسمية الخاصة بالسودان. حيث قدم شرحاً لتطور الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية بالسودان بما فى ذلك تكوين حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، والتي تعتبر خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في فبراير الماضي.

ودعا السفير الزين، المجلس إلى رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقى بعد إعلان خارطة الطريق واستيفاء تكوين الحكومة المدنية، وذلك استناداً إلى مبادرة التضامن الأفريقى بهدف مرافقة السودان لتحقيق السلام الشامل وإعادة الإعمار.