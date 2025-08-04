مع كل (الطناش والبرود) الفاشر رمز الثبات والصمود!

كتبت – الميرم بخيتة زكريا

ميارم الفاشر وماجداتها، أطفالها،

شيبها وشبابها دخلوا سجل الخلود، وقدموا دروسًا مجانيةً للعالم كله (226) معركة في حب التراب والذود عن الحياض.

ارتقى الشهداء والشهيدات في سفر الخلود، طبيبات في ميعة الصبى صمدن كالجبال الراسخة داخل المستشفيات، يطبِّبن الجرحى والمصابين، لكن سلاح الغدر فتك بهنّ أثناء أداء أعظم الواجبات. هذه السير ستبقى تاريخًا يُروى.

انكسرت عزائم قادة المليشيا (المنكسرة أخلاقياً واجتماعياً ودينياً)، فتقهقروا، لكن بدلاً من إيقاظ صوت الضمير ونداء العقل، ها هم يلجأون إلى خارج الحدود والإقليم، يستجلبون المرتزقة عابري الحدود لينجحوا فيما فشلوا في تحقيقه. لكن صلابة الجيش والقوات المشتركة في الفاشر قالوا لهم (هيهات).

نداء إغاثة الفاشر دينٌ واجب في رقاب الشعب السوداني، فالقوات المشتركة قاتلت في كل شبر من أرض السودان، ولا تزال قابضة على الزناد، ومغلقة لكل الثغرات والمنافذ.

وعندما يتحدث مناوي بحرقة أو بانفعال أو توتر، فما الغريب في ذلك؟

أليست هي الغيرة على الشعب والوطن؟

أليست هي الغيرة والتشبث بوحدة الوطن، قبل تنفيذ مخطط التقسيم الذي بصم عليه البعض واستلم الثمن مقدماً؟

هذه هي الأسئلة والإجابات عند من تنقصهم الشجاعة، من باعوا تراب السودان بأبخس الأثمان.

والمجد للسودان.