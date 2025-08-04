مناوي يغادر في جولة خارجية ويكلف تمبور بحكم دارفور مؤقتاً

بورتسودان – السوداني

كلف حاكم إقليم دارفور، القائد مني أركوي مناوي، والي وسط دارفور، مصطفى تمبور، بمهام حاكم الإقليم بشكل مؤقت، لحين عودته من جولة خارجية تشمل عدة دول وتستمر لأيام.

وفي سياق متصل، حذر مناوي، الأسبوع الماضي، من مخاطر تقسيم السودان، متهمًا مسؤولين سودانيين بالتخلي عن إقليم دارفور بعد سيطرة القوات المسلحة على وسط البلاد. وألقى كلمة أمام حشد من الزعماء، قال فيها إن بعض المسؤولين يرون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم كافية، متجاهلين المناطق الطرفية التي تشهد صراعات منذ ما قبل الاستقلال.

وأشار مناوي إلى وجود مسؤول كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة، مؤكداً أن دارفور ليست مجرد جغرافيا، بل إقليم غني بالثروات والموارد، ويضم مجموعات سكانية مترابطة مع دول أفريقية مجاورة.

وأكد مناوي أن استقرار دارفور يمثل ركيزة أساسية للوحدة الوطنية، داعياً إلى الاهتمام بالإقليم ومعالجة تحدياته لضمان أمن واستقرار السودان.