القضاء السوداني يُوجِّـه تهماً رسمية لحميدتي وشقيقيه بجرائم إبادة جماعية

بورتسودان – السوداني

وجّهت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، اليوم الاثنين، تهماً رسمية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب 13 متهماً آخرين، بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ونهب، في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.

وأفادت المحكمة، برئاسة القاضي مامون الخواض، أن الهجوم على مدينة الجنينة بتاريخ 15 أبريل 2023، والذي قاده حميدتي، استهدف قبيلة المساليت بدوافع عرقية، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف إلى تشاد. كما أشارت إلى تصفية الوالي السابق بطريقة وحشية والتمثيل بجثته.

واتهمت المحكمة عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني، والقوني دقلو، المسؤول الاقتصادي، بالتخطيط والمشاركة في الهجوم، إلى جانب ارتكاب فظائع ضد المدنيين وممتلكاتهم.

ووجّهت المحكمة، تهماً للمتهم الرابع، عبد الرحمن جمعة، بقيادة الهجوم المباشر على الجنينة والإشراف على تصفية الوالي، مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل 15 ألف مواطن، بعضهم دُفنوا أحياءً.

كما اتُهم المتهمون من الخامس إلى السادس عشر بتعزيز الهجوم وارتكاب جرائم اغتصاب، تعذيب وتشريد. ووجهت تهمة التحريض على قتل الوالي عبر بث مباشر على مواقع التواصل للمتهم الأخير، عبد المنعم عبد المحمود (الربيع).

وأكدت المحكمة أن التهم استندت إلى أدلة قوية وشهادات شهود، رغم غياب المتهمين وهيئات دفاعهم. وسيُحجز الملف للحكم بعد استماع الشهادة الأخيرة. وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني قد جمعت بيِّنات كافية، مكّنت النيابة العامة من توجيه التهم وإحالة الدعوى للمحكمة.

تولّى الادعاء هيئة اتهام، تضم أعضاءً من اللجنة الوطنية، في ظل استمرار التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.