د. كامل إدريس: أولويات الحكومة تتمثّل في تحقيق التعافي الوطني وإنجاز سلام يلبي الطموحات

بورتسودان – السوداني

أعلن رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، أن حكومة الأمل تركز على تحقيق التعافي الوطني، وإنجاز اتفاق سلام شامل يلبي طموحات الشعب السوداني، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين ومعالجة همومهم اليومية.

وعقد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، اليوم، اجتماعاً غير رسمي مع الوزراء المعينين حديثاً ضمن “حكومة الأمل”، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتحديات الملحة التي تواجهها. شارك في الاجتماع عددٌ من الوزراء الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد، في خطوة تهدف إلى الإسراع بوضع خطط عمل فاعلة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة صياغة خطط الوزارات وفق هذه الأولويات الاستراتيجية، لضمان تحقيق أهداف ملموسة.

وخلال الاجتماع، قدم الوزراء، تقارير موجزة عن الخطوط العريضة لمهام وزاراتهم، مؤكدين التزامهم بالعمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين أعضاء المجلس الوزاري. كما أشاروا إلى أهمية وضوح الأهداف في المشروعات الحكومية لضمان كفاءة الأداء.

وأبرز الاجتماع، أهمية تعزيز جهود الحكومة المدنية لمعالجة تداعيات الحرب، ودعم القوات المسلحة، والسعي لتحقيق السلام وفق متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين. وأكد المجتمعون على ضرورة التركيز على ملفات ذات أولوية لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، اختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام “حكومة الأمل” بإحداث اختراقات نوعية في مختلف القطاعات، بهدف التصدي للعقبات التي تُواجه البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.