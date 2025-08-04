الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة يقدم مبادرة لحل أزمة مياه المدينة

عطبرة – السوداني

قام وفد من الحزب الشيوعي السوداني بمدينة عطبرة، برئاسة د. سيد أحمد الخطيب، والأستاذ مدني محمد عثمان، والمهندس محمد أحمد بابكر، خبير الطاقة، بزيارة رسمية لوزير البنية التحتية بولاية نهر النيل، المهندس سمير سعيد.

وخلال اللقاء، قدم وفد الحزب مبادرة طموحة تهدف إلى معالجة أزمة انقطاع المياه في مدينة عطبرة، من خلال تمويل إنشاء شبكة طاقة شمسية لتشغيل المحطة الرئيسية الجديدة والمحطة القديمة.

وتأتي هذه المبادرة لتقليل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالجازولين، والتي تتسبب في تكاليف باهظة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما يؤثر على إمدادات المياه.

وأبدى الوزير ترحيبه البالغ بالمبادرة، مؤكدًا دعمه الكامل لها. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة المشروع ووضع خطة تنفيذية واضحة، مع وعد الوزير بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروع.