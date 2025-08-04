وزيرا العدل والداخلية يُناقشان معالجة أوضاع المعتقلين قيد التحري والمحاكمة

الخرطوم – السوداني

التقى وزير العدل د. عبد الله درف، اليوم الاثنين، بوزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة، لبحث القضايا المشتركة المتعلقة بإنفاذ القانون وسيادة حكم القانون في البلاد.

وأوضح د. درف أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات العاجلة، من بينها معالجة أوضاع المعتقلين قيد التحري والمحاكمة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد. وأشار إلى أن وزير الداخلية استعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارته، مؤكداً أن جميع أقسام الشرطة بولاية الخرطوم تعمل بكفاءة عالية، وتم توفير الإمكانيات والقوات اللازمة لدعم إنفاذ القانون.

وأضاف درف أن انتشار قوات الشرطة في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم يمثل (مصدر فخر)، ويعكس التزاماً قوياً بتعزيز الأمن والاستقرار، مما يبعث برسالة طمأنينة للمواطنين.

كما كشف عن خطط وزارة العدل لمراجعة التشريعات المتعلقة بعمل الشرطة، بما يشمل تعزيز الحصانة القانونية للشرطي أثناء أداء واجبه، لتمكين القوات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بالاهتمام الكبير الذي أبدته وزارة العدل بالمسائل القانونية المتعلقة بعمل الشرطة. وقال: “لمسنا حرصاً واضحاً من وزارة العدل على معالجة القضايا القانونية وترتيب الأوضاع المتعلقة بالمعتقلين قيد المحاكمة، خاصةً تلك المرتبطة بالمحكمة الدستورية”.

وأثنى الفريق سمرة على جهود وزارة العدل في تصحيح الإجراءات القانونية وتعديل بعض القوانين التي تحتاج إلى تحديث، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز سيادة القانون ودعم عمل الأجهزة الأمنية.

يُـذكر أنّ اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي العدل والداخلية لضمان تعزيز الأُطر القانونية والأمنية، بما يخدم استقرار البلاد وأمن مواطنيها.