تعيين الأستاذ محمد محمد خير والزعيم القبلي مصلح نصار مستشارين لرئيس الوزراء

بورتسودان – السوداني

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، قراراً رسمياً بتعيين اثنين من المستشارين لدعم عمل الحكومة في إدارة الشؤون التنفيذية والاستراتيجية.

وشمل القرار تعيين الأستاذ محمد محمد خير، والزعيم القبلي، مصلح علي محمد نصار كمستشارين لرئيس الوزراء.

وجاء في نص القرار، الذي صدر من مكتب رئيس الوزراء في بورتسودان، توجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التعيينات وتمكين المستشارين من مباشرة مهامهم بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءات الإدارية والاستشارية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ولم يتضمن البيان الرسمي تفاصيل إضافية حول المهام المحددة للمستشارين الجدد أو المدة الزمنية لتكليفهم. في الوقت الذي أفادت فيه مصادر (السوداني) بأن محمد محمد خير سيكون مستشاراً سياسياً، ومصلح نصار سيكون مستشاراً للسلام القبلي.

وأثار القرار تفاعلاً بين الأوساط السياسية والإدارية في السودان، حيث يتوقع مراقبون أن تسهم هذه التعيينات في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار وتطوير السياسات العامة في ظل الظروف الراهنة.