سلاح الجو ينفذ غارات مركزة على مواقع وتحركات المليشيا غرب الأبيض

الأبيض – زهير هاشم

نفذ سلاح الجو السوداني، أمس، سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات تابعة لمليشيا الدعم السريع في منطقتي أم صميمة الغربية وقرية أبو قعود، غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأفادت مصادر عسكرية موثوقة بأن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيا وتعطيل تحركاتها الميدانية في المنطقة. وأكدت المصادر أن العمليات الجوية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مما مكن القوات الجوية من استهداف المواقع بدقة عالية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة السودانية لتأمين المناطق الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، وسط تصاعد الاشتباكات مع مليشيا الدعم السريع في عدة محاور بالولاية.

فيما تواصل القوات المسلحة رصد تحركات المليشيات المسلحة لضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين.