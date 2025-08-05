مصادر (السوداني): فصل مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة عن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة

السوداني – خاص

علمت (السوداني) أن قراراً رسمياً صدر بفصل مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مهام ومسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام والسياحة. وبموجب هذا القرار، لم يعد للوزير خالد الإعيسر أي صلة بمهمة الناطق الرسمي أو إصدار البيانات الحكومية.

ودخل القرار حيز التنفيذ عقب عودة الوزير الإعيسر إلى الحكومة وأدائه القسم يوم 17 يوليو 2025. وتتركز مهام الوزير حالياً على قيادة جهود تطوير قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة، مع التركيز على إعادة إعمار وتأهيل العشرات من المؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية المتضررة أو المتوقفة جراء الحرب. وتشمل هذه المؤسسات التلفزيونات والإذاعات والمسارح والمتاحف والآثار، إلى جانب الهيئات القومية والولائية التابعة للوزارة.

كما يتضمن دور الوزير تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لدعم هذه القطاعات، وفقاً لاختصاصات ومهام الوزارات الثلاث، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل الدور الثقافي والإعلامي والسياحي للسودان في ظل التحديات الراهنة.