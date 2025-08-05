(2345) حالة إصابة بالكوليرا معظمها بشمال دارفور بينها 21 حالة وفاة

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، تسجيل (2345) إصابة خلال الأسبوع (30)، منها (21) وفاة، مبيناً أنّ معظم الإصابات من شمال دارفور “محلية طويلة”، وشرق دارفور “الضعين”، بجانب جنوب ووسط الإقليم في حين تناقصت في باقي الولايات، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى (96681) إصابة، منها (2408) حالات وفاة في (129) محلية من كل الولايات.

ونوه تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك إلى (151) إصابة في ذات التوقيت وكلها من ولايتي الخرطوم وكسلا، متضمنة حالة وفاة واحدة. وحول الحصبة تسجيل (44) إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، من ولايات شمال دارفور، النيل الأبيض ونهر النيل، ليصبح تراكمي الإصابات (2739)، متضمنة (8)، مبلغة من (12) ولاية.

وانخفضت ضربات الشمس بتسجيل إصابة واحدة بالبحر الأحمر، ليكون التراكمي (168)، بينها (26) وفاة من ولايتي البحر الأحمر والشمالية.

ولفت تقرير الاستجابة إلى الأنشطة والتدخلات المنفذة ضد مرض الكوليرا، وكشف تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية عن قراءة (873) مصدراً للمياه من داخل الشبكة بنسبة 68% من المستهدف الكلي البالغ (1280) مصدراً، وتفتيش (11168) محلاً للأغذية، منوهاً إلى مكافحة الأطوار المائية داخل وخارج المنازل وغيرها من الأنشطة خلال أسبوع.

وأشار تقرير الملاريا إلى زيادة في الإصابات بعدد من الولايات، وتخطت بعض المحليات العتبة الوبائية، مع الحاجة للعمل على تحسين القراءة للعتبة الوبائية للملاريا، وتعزيز التدخلات لتخفيض عبء المرض، معلناً الاستقرار في الإمداد الدوائي، بتوزيع إمداد يكفي لخمسة اشهر لكل الولايات عدا غرب كردفان.

وأشار تقرير الخريف إلى تأثر (4) ولايات بالفصل في (14) محلية، و(21) منطقة وتضرر (133) أسرة.

َووجه الاجتماع بمزيد من التنسيق مع المنظمات خاصة العاملة بدارفور للسيطرة على الكوليرا، منوهاً إلى تنفيذ كثير من التدخلات لمجابهة الأوبئة وآثار الخريف.