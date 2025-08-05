اتفاق سوداني-إيراني على تعزيز التنسيق في المنابر الإقليمية والدولية

بورتسودان – السوداني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية دعمها المتواصل لحكومة السودان في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المنابر الإقليمية والدولية.

وفي تصريح له، أكد السفير الإيراني لدى السودان، حسن شاه حسيني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان وتطويرها لخدمة مصالح الشعبين، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجان الوزارية المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

وعقد السفير حسيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير عمر محمد أحمد صديق، بمكتبه، حيث سلم الأخير رسالة من وزير الخارجية الإيراني.

من جانبه، عبر وزير الدولة عن شكر وتقدير حكومة السودان للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الداعم لسيادة السودان ووحدته وأمنه واستقراره. وأكد أن الحكومة السودانية ماضية في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها مطلع العام الجاري لبسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الوزير إلى التزام السودان بتطوير العلاقات الثنائية مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين، لاسيما في المنابر الإقليمية والدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وسط تأكيد مشترك على أهمية الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.