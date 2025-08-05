العشرات في قبضة السلطات.. حملة لملاحقة تجار النقد عبر التطبيقات المصرفية في بورتسودان

بورتسودان – السوداني

شنت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بمدينة بورتسودان حملة واسعة استهدفت المتعاملين في استبدال النقد عبر التطبيقات المصرفية مقابل الكاش بفائدة، في إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية.

وقالت النيابة العامة أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات النائب العام مولانا، الفاتح محمد عيسى طيفور، بهدف القضاء على هذه الممارسات التي تهدد الاقتصاد الوطني. وشارك في الحملة فريق مشترك ضم عناصر من شرطة المباحث المركزية، وشرطة المحلية، الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة.

وأسفرت العمليات عن ضبط أكثر من خمسين شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات استبدال النقد الرقمي بالكاش مقابل فائدة، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة ضاحية “ديم عرب” ببورتسودان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووفقًا للنيابة، تم أخذ تعهدات خطية من المضبوطين بعدم العودة لهذه الممارسات، مع الإفراج عنهم بعد استكمال الإجراءات. وفي إطار التوعية، خاطب رئيس النيابات المتخصصة، حسن كباشي، ووكيل أعلى النيابة، بابكر محمود، المضبوطين، موضحين المخاطر الاقتصادية والقانونية لهذه التعاملات، ومخالفتها للقوانين والشريعة الإسلامية.

وأكدت إعلام النيابة استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.