رئيس الوزراء د. كامل إدريس يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له بعد غدٍ

بورتسودان: السوداني

قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة (السوداني) إن رئيس الوزراء د. كامل إدريس سيتوجه بعدَ غدٍ إلى جمهورية مصر العربية في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السودان ومصر في عدة مجالات حيوية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن د. كامل إدريس سيلتقي نظيره المصري د. مصطفى مدبولي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على ملفاتٍ رئيسية تشمل الحرب الدائرة في السودان، والوضع السياسي الراهن، وجهود إعادة الإعمار.

كما ستتناول المباحثات أوضاع الجالية السودانية في مصر، وتسهيل حركة العاملين في قطاع النقل والسفر عبر الحدود المصرية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.

وأعربت مصر عن التزامها الثابت بدعم السودان في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في السودان.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية-المصرية زخماً متزايداً، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي لمواجهة التحديات المشتركة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

