تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بالكوليرا في ولاية الجزيرة

دمدني – عمران الجميعابي

أقرّت وزارة الصحة بولاية الجزيرة بانتشار أمراض الملاريا وحمى الضنك والكوليرا واليرقان، مسجلةً 1087 حالة إصابة بالكوليرا و508 حالات باليرقان، ناتجة عن تلوث المياه والغذاء. وفي الوقت ذاته، أكدت الوزارة قدرتها على السيطرة على هذه الأوبئة، معلنة استعادة 90% من المؤسسات الصحية بالولاية.

وخلال لقاء تنويري لوكالة السودان للأنباء بمدني، بحضور مدير عام وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن إبراهيم، أوضح الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي، المدير العام للوزارة والوزير المفوض، أن الوزارة تغلبت على تحديات كبيرة واجهت المؤسسات الصحية التي تعرضت للتدمير من قبل المليشيات المتمردة.

وأشار إلى أن استعادة 90% من عمل هذه المؤسسات تحقق بفضل الجهود الرسمية والشعبية ودعم المنظمات، مؤكداً استمرار العمل لتشغيل المنشآت المتبقية رغم الصعوبات الخارجة عن إرادة الوزارة.

وأكد الفكي استقرار الوضع الوبائي، رغم تسجيل 1087 حالة كوليرا في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تدخلات الوزارة أسهمت في السيطرة على الوباء. وكشف عن خطة طموحة لمكافحة الأمراض عبر لجان الطوارئ، تركز على التدخلات الفورية، بما في ذلك توزيع مليون و650 ألف ناموسية كمرحلة أولى لمكافحة الملاريا، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض عبر مبادرات مجتمعية، بدعم من وزارتي المالية والصحة الاتحادية.

وأعلن عن توفر الأدوية المجانية للملاريا، الإيدز، السل، أدوية الأطفال دون سن الخامسة، والإنسولين، إضافة إلى مجانية خدمات نقل الدم والإسعاف. كما أشار إلى وضع ضوابط صارمة لمراجعة المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، مؤكداً أن صحة المواطن “خط أحمر”، وأن الوزارة ستواصل ضبط أي مخالفات لضمان جودة الخدمات الصحية.