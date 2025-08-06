الكونغرس الأمريكي يدرس تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية

واشنطن – السوداني

يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع في السودان وحركة 23 مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية كمنظمات إرهابية أجنبية. المقترح، الذي قدمه السيناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يأتي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة الأنشطة الإرهابية في أفريقيا.

ويدعو المشروع وزير الخارجية الأمريكي، بالتشاور مع وزير الخزانة والمدعي العام، إلى إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت هاتان المنظمتان تستوفيان معايير التصنيف كمنظمات إرهابية وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189).

كما طالب ريتش بتقديم تقرير سري إلى لجان الكونغرس المختصة، بما فيها لجان العلاقات الخارجية، القضاء، والاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، خلال 90 يومًا من تاريخ سن القانون، بدءًا من 1 أغسطس 2025.

يأتي هذا المقترح في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، وسط تصاعد التوترات الأمنية في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويؤكد المشروع التزام الكونغرس بتعزيز السياسات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية، مع انتظار نتائج التقييم لتحديد الخطوات المستقبلية.