مباحثات أمريكية-بريطانية لإنهاء الحرب في السودان ودراسة توسيع اللجنة الرباعية بإضافة (قطر وبريطانيا) وإطلاق محادثات سلام السودان

واشنطن – السوداني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، ناقشا خلاله تطورات الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات الهاتفية بين روبيو ولامي تناولت بشكل مباشر الأوضاع المتدهورة في السودان، مع التركيز على إمكانية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، في ظل انسداد المسارات السياسية وفشل الجهود السابقة.

وفي نهاية يوليو الماضي، تم تأجيل اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية التي كان مقرراً أن تنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، دون إعلان رسمي من واشنطن.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتصال بين الوزيرين ناقش مقترحاً أمريكياً جديداً يقضي بتوسيع اللجنة الرباعية لتشمل كلاً من بريطانيا وقطر، والعودة إلى إطلاق محادثات السلام حول السودان من العاصمة الأمريكية واشنطن.