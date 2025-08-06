الإمارات تحظر الرحلات الجوية من وإلى السودان في قرار مفاجئ

كتب: عطاف محمد مختار

أصدرت السلطات الإماراتية قراراً مفاجئاً بحظر جميع الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السودان والعكس، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء. وأُبلغت شركات الطيران السودانية بالقرار عبر مكالمات هاتفية وردت في ساعات الفجر الأولى.

ووفقاً لمصادر مطلعة، لم يوضح القرار الإماراتي الأسباب الرسمية لهذا الحظر، مما أثار تساؤلات حول الدوافع السياسية أو الأمنية المحتملة وراءه. ويشمل القرار جميع شركات الطيران، بما في ذلك الناقلات الوطنية والدولية العاملة على هذا الخط.

وأدى القرار إلى ارتباك في جداول شركات الطيران السودانية التشغيلية، إذ تلقت تعليمات الحظر عبر مكالمات هاتفية في الساعة الثانية صباحاً.

يُذكر أن السودان كان قد أعلن مطلع مايو الماضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، إثر اتهامها بتمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وإرسال مرتزقة من دول مختلفة للقتال ضمن صفوفها.

وقالت المصادر إن السلطات الإماراتية تنوي اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم السفر من وإلى السودان، عبر اشتراط موافقات أمنية من هيئة الطيران المدني الإماراتية لكل رحلة، على أن يتم إخطار الشركات بالمواعيد الجديدة.