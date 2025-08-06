وقفة احتجاجية أمام رئاسة محلية أبو حمد تندد بقرار إنهاء تكليف المدير التنفيذي وتطالب بإقالة الوالي

أبو حمد – طارق عطا

شهدت مدينة أبو حمد، صباح اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر رئاسة المحلية، نظمها العشرات من المواطنين والنشطاء المحليين، تنديدًا بقرار إنهاء تكليف المدير التنفيذي للمحلية، عبد الرؤوف حسن المبارك.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإقالة والي الولاية، معبرين عن استيائهم من القرار الذي اعتبروه تعسفياً وغير مبرر.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تُشيد بالأداء المتميز للمدير التنفيذي، مؤكدين أنه رجل عملي وميداني، ترك بصمات واضحة في تطوير المحلية.

وأشار عدد من المحتجين إلى أن المدير التنفيذي، الذي سبق له العمل كمدير تنفيذي لمحلية عطبرة، قد حقق إنجازات ملموسة في الخدمات العامة والبنية التحتية، مما جعله يحظى بتقدير واسع من أهالي المنطقة.

وقال محمد الفاضلابي، أحد المتظاهرين ل(السوداني): “المدير التنفيذي كان نموذجاً للإدارة النزيهة والعمل الدؤوب، وقرار إنهاء تكليفه جاء غريباً، دون مبررات واضحة”. بينما قال مبارك كبوشية: “نطالب بإعادة النظر في هذا القرار، وإقالة الوالي الذي يتحمل مسؤولية هذا الإجراء”.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات المحلية أو إدارة الولاية أي تعليق رسمي على الوقفة الاحتجاجية أو مطالب المحتجين.

ومن المتوقع أن تستمر التحركات الشعبية في أبو حمد خلال الأيام القادمة، مع تصاعد الدعوات للحوار بين المواطنين والجهات المسؤولة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.