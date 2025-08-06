الفريق أول البرهان: لن نتدخل في تفاصيل عمل الحكومة المدنية

الخرطوم – السوداني

فاجأ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الصحفيين بحضوره المفاجئ اليوم الأربعاء، التنوير الإعلامي الذي نظمته وزارة الداخلية في العاصمة الخرطوم، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني والإجراءات الحكومية لضمان استقرار المدينة.

وأكد البرهان أن معركة القوات المسلحة مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض السودان، مشدداً على عدم تدخلهم في تفاصيل عمل الحكومة المدنية، معبراً عن ثقته في قدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها.

وأثنى البرهان على جهود الشرطة السودانية، خاصة مجاهدات أفرادها في الحفاظ على الأمن، موجهاً بضرورة ضبط حمل السلاح داخل العاصمة الخرطوم لتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية، الفريق بابكر سمره، عن استكمال كافة الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة واستقرار المواطنين في ولاية الخرطوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم.

وكشف سمره عن افتتاح مرتقب لمجمع خدمات الجمهور بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم الأسبوع المقبل، والذي سيوفر خدمات استخراج الوثائق الثبوتية وترخيص السيارات، في خطوة تهدف إلى تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأكد وزير الداخلية أن قوات الشرطة منتشرة في جميع مناطق العاصمة، مشيراً إلى أن الحالة الجنائية في الخرطوم مستقرة.

وأضاف: “نطمئن المواطنين بأن الأمن تحت السيطرة، ونؤكد أن أي أجنبي داخل حدود السودان بدون أوراق رسمية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية”.

ويأتي هذا التنوير في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم جهوداً مكثفة لاستعادة الأمن والاستقرار، وسط تحديات مستمرة تواجه البلاد.