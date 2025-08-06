شبكة أطباء السودان تطلق نداء استغاثة لوصول الجوع بالفاشر لمرحلة الطوارئ

الخرطوم: السوزاني

أطلقت شبكة أطباء السودان، نداء استغاثة عاجل للسلطات المحلية والمنظمات الدولية لإنقاذ الفاشر بسبب وصول الجوع للمرحلة الثالثة، وذلك لما تتعرّض له المدينة من حصار مطبق أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثي، حيث بلغت مستويات الجوع المرحلة الثالثة (الطوارئ) بحسب التصنيفات الدولية لانعدام الأمن الغذائي، ما يُعرِّض آلاف الأطفال والنساء إلى خطر الموت بالجوع.

وأكدت الشبكة أن آلاف الأسر في الفاشر تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، في ظل انعدام انقطاع الإمداد نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية من قِبل الدعم السريع، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصةً الأطفال وكبار السِّـن، تحت خطر المجاعة والأوبئة.

وناشدت الشبكة، السلطات المحلية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والضمير العالمي للتدخل الفوري والعاجل من أجل فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات وتوفير الغذاء والدواء والمياه ورفع الحصار عن المدينة المنكوبة.