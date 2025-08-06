الطيران المدني السوداني: تفاجأنا بقرار منع طائرات الشركات السودانية من الهبوط والإقلاع في المطارات الإماراتية

الخرطوم: السوداني

قالت سلطة الطيران المدني، إنها وشركات الطيران السودانية تفاجأت بمنع السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة، شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الإماراتية، كما قامت بمنع إقلاع طائرة إحدى شركات الطيران السودانيه من مطار أبوظبي.

وأكدت سلطة الطيران المدني في بيان، الأربعاء، أنها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية، كما أنها تتابع مع شركات الطيران إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الإمارات العربي المتحدة.