الخارجية: سفارة السودان بدبلن تعمل بكامل طاقمها الدبلوماسي والإداري

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات بشأن قيام عدد من الدبلوماسيين في سفارة السودان في دبلن – إيرلندا بطلبات لجوء في إيرلندا، عارية عن الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن سفارة السودان في دبلن أكدت أن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأكدت أن السفارة على التزام أعضاء البعثة كـافة بمهامهم الرسمية وتمثيل السودان بما تمليه عليهم القواعد والأعراف الدبلوماسية، وأن سفارة السودان في دبلن تعمل بكامل طاقمها الدبلوماسي والإداري المحدد.

وأشار البيان إلى أن السفير عادل يوسف بانقا والسفير عمر اورك الدين، الذين وردت اسماهما في الخبر المكذوب الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام قد أكملا فترة عملهما في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد بلوغهما سن المعاش في (2022 – 2023)، كما ان المستشار محمد موسى البشير القائم بالأعمال بالإنابة السابق اكمل فترة عمله بالسفارة ويتهيأ للعودة إلى عمله ضمن الطاقم الدبلوماسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان.