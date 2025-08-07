مناوي يصدر قرارات تنظيمية بإعفاء قيادات من حركة تحرير السودان وإحالتهم للتحقيق

بورتسودان – السوداني

في خطوة حاسمة، أصدر رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، قرارات تنظيمية تضمنت إعفاء عدد من القيادات البارزة من مناصبهم داخل الحركة، مع تعليق عضويتهم وإحالتهم للتحقيق، في إطار جهود إعادة هيكلة التنظيم وضبط مساره.

وبحسب القرارات الصادرة، تم إعفاء محمد محمود كورينا، مساعد الرئيس للشؤون القانونية، من مهامه، مع تعليق عضويته في الحركة وإخضاعه لتحقيقات داخلية. كما شملت القرارات إعفاء آدم النور محمد، مستشار رئيس الحركة للشؤون المالية، من منصبه، مع تعليق عضويته وإحالته للتحقيق. وفي السياق ذاته، تم إعفاء مصطفى عبد الله الجميل من مهامه وتعليق عضويته في الحركة.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (السوداني) أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بخروج القادة المذكورين عن الخط التنظيمي والسياسي لجيش تحرير السودان، دون أن توضح المصادر تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات. ولم تصدر الحركة حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب التحقيقات أو الشبهات الموجهة إلى القيادات المُعفاة.

تأتي هذه القرارات في ظل توترات سياسية وعسكرية متصاعدة تشهدها البلاد، من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي أثرت بشكل كبير على التنظيمات السياسية والحركات المسلحة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من مناوي لتعزيز الانضباط الداخلي وتوحيد الصفوف داخل الحركة في هذا الوقت الحرج.

وأثارت القرارات ردود فعل متباينة بين أنصار الحركة، حيث رأى البعض أنها خطوة ضرورية لتصحيح المسار، فيما ينتظر آخرون توضيحات إضافية من قيادة الحركة حول نتائج التحقيقات وتداعيات هذه القرارات.