مليشيا الدعم السريع تصفي 27 معتقلاً في النهود لرفضهم دفع فدية

غرب كردفان – زهير هاشم

كشفت مصادر ميدانية موثوقة عن جريمة بشعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، حيث أقدمت على تصفية 27 معتقلاً ميدانياً بعد رفضهم دفع مبالغ مالية كفدية.

ووفقاً للمصادر، نفذت عمليات الإعدام في منطقتي جناين أبو خريتيش ومحيط مصنع الثلج بالمدينة، حيث تحتجز المليشيا العشرات من المدنيين في ظروف قاسية.

وأفادت مصادر طوارئ دار حمر أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا ضد أهالي الولاية، في إطار سياسة ممنهجة للترهيب والتنكيل. وتزامن ذلك مع تدهور الوضع الصحي في النهود والقرى المجاورة، حيث ينتشر وباء الكوليرا بشكل مقلق، مما أدى إلى وفاة العشرات خلال الأيام الأخيرة، وسط نقص حاد في الأدوية والرعاية الصحية.

وأثارت هذه الأحداث موجة من الغضب بين السكان، الذين يطالبون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات وتوفير الدعم الإنساني للمتضررين حيث يستمر الوضع في النهود بالتفاقم، مما ينذر بكارثة إنسانية في ظل استمرار العنف وغياب الحلول الفعالة.