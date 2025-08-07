مظاهرات كبيرة في كريمة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المستمر منذ خمسة أشهر

كريمة – السوداني

شهدت مدينة كريمة، أمس مظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب ومعلمو عدد من مدارس الأساس بالمدينة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من خمسة أشهر متتالية.

ورفع المتظاهرون شعارات، من بينها (لا تعليم في وضع أليم) و (يا مسؤول الكهرباء وين؟)، في إشارة إلى تدهور الأوضاع التعليمية بسبب غياب الكهرباء.

وتعد مدينة كريمة أولى المدن الواقعة بعد سد مروي، لكنها تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء، بينما تصل الكهرباء المنتجة من السد إلى ولايات أخرى في السودان. هذا الوضع أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة، الذين يرون في هذا التناقض إهمالاً واضحاً من الجهات المسؤولة.

وقال أحد الطلاب المشاركين في المظاهرات، ويدعى النزير أحمد: “لا يمكننا الدراسة في هذه الظروف، الفصول مظلمة وحارة، ولا توجد مراوح أو إضاءة، مما يؤثر على تركيزنا وتحصيلنا الدراسي”. فيما طالب المعلمون بتدخل عاجل من السلطات لمعالجة الأزمة التي تهدد العملية التعليمية برمتها.

من جانبها، لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق فوري حول المظاهرات أو خطط لمعالجة أزمة الكهرباء في المدينة. ويطالب أهالي كريمة بحلول جذرية وفورية لإعادة التيار الكهربائي، مؤكدين أن استمرار الأزمة يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد مستقبل أبنائهم التعليمي.