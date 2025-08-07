يا سعادتو ياسر العطا، عاوزين (نحنحة)!

اشتهر عن الفنان الكابلي انه قبل ان يبدا الاغنية كان يطرق صوته بقولة (احم احم).

وفي احدي الحفلات بينما كان الكابلي ينقرش بالعود صاح احد

المعجبين عايزين نحنحة يا أستاذ.

وقد كان جدي حينما يدخل بيته ياتي عن طريق باب ديوان الرجال ويعلن عن وجوده بنحنحة مميزة، وما ان يسمع الجميع صوته احم احم حتى تبدا الاستعدادات بتجهيز الغداء وابريق الصلاة وغيرها.

تصريحات ياسر العطا دائما تحدث حراكا في الساحة وتعمل ردود افعال بين مؤيد ومعارض، ولكن طولنا ما سمعنا حاجة، ولذلك نقول له كان ماعايز تقول حاجة طيب ادينا نحنحة يا سعادتو.