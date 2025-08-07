سلاح الطيران السوداني يدمر طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين في مطار نيالا

أفاد تقرير بثه تلفزيون السودان الرسمي، أن سلاح الطيران السوداني نفذ غارة جوية دقيقة استهدفت طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت تحمل أكثر من 40 مرتزقاً كولومبياً، أثناء هبوطها في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، الخاضع لسيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة. وأسفرت الغارة عن تدمير الطائرة بالكامل، إلى جانب معدات عسكرية متطورة، شملت أجهزة تشويش إلكتروني وعتاداً عسكرياً كانت مخصصة لدعم الميليشيا.

وأكد التقرير أن هذه العملية تمثل معادلة ردع جديدة، وتؤكد التزام القوات المسلحة السودانية بحماية السيادة الوطنية، واصفاً إياها بالخط الأحمر. وأضاف أن العملية بعثت برسالة واضحة للداخل والخارج بأن القوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديدات تستهدف أمن السودان واستقراره.

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري في الاستخبارات العسكرية، أن جهاز الاستخبارات رصد وتتبع مسار الطائرة بدقة منذ إقلاعها من إحدى القواعد الجوية في منطقة الخليج، وحتى دخولها الأجواء السودانية، مما مكن سلاح الطيران من تنفيذ الغارة بنجاح.

وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت نتيجة معلومات استخباراتية دقيقة، مكنت القوات المسلحة من إحباط محاولة دعم الميليشيا المتمردة.