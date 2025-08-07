موازنات اقتصادية… أوقفوا دمج الري

خَطَـوة الحكومة الجديدة بتقليص الوزارات والظل الحكومي الإداري ومصروفاته الهلامية بالدّمج وغيره من المطلوبات المهمة، لكن لا بد أن يتم ذلك وفق دراسة متأنية أولاً والوقوف على السلبيات والإيجابيات ومشورة الجهات ذات الصلة قبل الشروع في التنفيذ حتى لا يؤدي ذلك لمشاكل لا تُحمد عقباها.

قرار دمج وزارة الري والموارد المائية في الزراعة أكبر خطأ ارتكبته حكومة الأمل ولا بد لها من سرعة تداركه والتراجع عنه، لأن بقاء وزارة الري والموارد المائية ككيان قائم بذاته يمكنها من ممارسة أدوارها الكُبرى في الحِفاظ على ثرواتنا المائية وأمننا المائي في مواجهة الصراع العالمي المكتوم على المياه ومصادرها.

غياب الوزارة يُهدِّد بضياع المزيد من حصص السودان من المياه بسبب تضخُّم الأعباء الوزارية على وزارة الزراعة، وصُعوبة ملاحقة القضايا الكبرى التراكمية المعلومة بالضرورة، التي يجابهها القطاع الزراعي نفسه، فكيف الحال إن أُضيفت إليها قضايا الري والأمن المائي.

أتوقّـع أن يؤدي الدمج لخلل كبير في ترتيب الأولويات وإهمال للملفات الخارجية الحسّاسة التي تديرها وزارة الري باسم السودان كملف التفاوض حول النهضة والذي امتد لأعوام، دافعت خلالها الوزارة عن حقوقنا في مياه النيل من التغول والمهددات المحتملة.

موازنة أخيرة:

دعوا الزراعة للتفرغ لملفات الأمن الغذائي فقط، والري للأمن المائي، ولا داعي للخلط المُخل للأوراق.

