الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته خلال لقاء رئيس الوزراء كامل إدريس 

القاهرة – السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بقصر الاتحادية في القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان في مختلف المجالات، مع التركيز على دعم استقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبيه نحو التنمية والازدهار.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على التزام مصر بدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في السودان، وحفظ مقدرات الشعب السوداني.

وخلال الاجتماع، تم بحث الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، مع التأكيد على أهمية استعادة السلم والأمن كأولوية لتحقيق الاستقرار.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في إعادة إعمار السودان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويسهم في دعم استقرار المنطقة.