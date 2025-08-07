د. مدبولي يؤكد دعم مصر الثابت للسودان ورفضها أي مساس بوحدته

القاهرة – السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مصر الرافض لأي مساس بالسودان تحت أي مسمى أو ظرف، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واصفاً إياهما “بالجسد الواحد الذي لا يمكن فصله”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد نهار اليوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضح مدبولي أن مصر، منذ اندلاع الأزمة في السودان، فتحت أبوابها للأشقاء السودانيين، مقدمةً كافة أشكال الدعم الإنساني واللوجستي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تجاه السودان.

وتعد حكومة السيسي أبرز حلفاء السودان في ظل التحديات التي تواجهه.

من جانبه، عبر د. كامل عن امتنانه العميق لمواقف مصر حكومةً وشعباً، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية في السودان تعول على شراكة استراتيجية مع القاهرة لدعم الاستقرار والتنمية في مرحلة حاسمة تواجه فيها البلاد تحديات وجودية.

وشهدت الزيارة جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين، ناقشت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني والإنساني، إلى جانب أوضاع اللاجئين وسبل تعزيز الاستقرار في السودان. كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث برامج التعاون التفصيلية بين الوزارات النظيرة.

وجدد الجانب المصري دعمه الكامل للحكومة السودانية، مؤكداً رفضه لأي تهديدات تستهدف وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتزامه بدعم تطلعات الشعب السوداني في إعادة الإعمار والتنمية. وأكد مدبولي أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب السودان للحفاظ على مؤسساته الوطنية وتحقيق أهدافه التنموية.