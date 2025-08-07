د. كامل إدريس: العهد مع مصر لن ينكسر.. ونقلت للرئيس السيسي باسم الشعب السوداني الشكر والامتنان والتقدير

القاهرة: السوداني

أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس، ان هناك توافق وإجماع في كُل القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي تم طرحها اليوم مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي.

وقال د. كامل إدريس في المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: “أقف اليوم أمامكم مُتواضعاً، نيابة عن أهل السودان قاطبة، لنُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيساً وحكومة وشعباً، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، نتيجة هذه الحرب الضروس التي فرضت علينا”.

وأضاف: “لقد أكدنا على هذه الرسالة من جانب الشعب السوداني خلال لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كما نجدد نقل هذه الرسالة إلى معالي دولة رئيس الوزراء المصري”.

واستطرد: “هذه رسالة من الأمة وليست مني كرئيس للوزراء، فهي من كل الشعب السوداني الذي يُثمن عالياً هذه المواقف التاريخية المهمة، وسوف نُبادل أهلنا في مصر حكومة وشعباً هذه المواقف وهذه المعاملة الكريمة، التي لقيناها من إخواننا في مصر”.

ومضى في القول: “شهد اليوم لقاء تاريخيا تبادلنا فيه وجهات النظر في كافة القضايا المُلحة، الوطنية بالنسبة لبلدينا، والإقليمية التي تهم مصر والسودان، والدولية، وأستطيع أن أقول بكُل ثقة، أن هناك توافقاً وإجماعاً في كُل هذه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي طُرحت اليوم، وسوف نُفعل هذه القضايا من خلال الآليات واللجان الفنية والسياسية المُشتركة بين البلدين”.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: “أؤكد أن هذا العهد مع مصر لن ينكسر، وأن هذه الإرادة مع جمهورية مصر العربية لن تلين، وأن هذه الرؤية الثاقبة التي اتفقنا عليها سوف تكون رؤية كلية لمصلحة بلدينا ولأجيال المستقبل”.

حضر المباحثات المشتركة والمؤتمر الصحفي، ومن الجانب السوداني، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الاعيسر، و وزير الخارجية، عمر صديق، وسفير السودان في مصر، الفريق أول/ عماد الدين عدوي، وعدد من كبار المسئولين.

ومن الجانب المصري حضر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.