الرئيس الكولومبي يأسف لمشاركة مرتزقة من بلاده في حرب السودان

متابعات: السوداني

أعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عن أسفه لمشاركة مرتزقة من بلاده في حرب السودان، وطلب بشكل عاجل تقديم مشروع قانون يحظر تجنيد المرتزقة، وذلك بعد أنباء عن مشاركة مرتزقة من بلاده في الحرب والقتال في صفوف قوات الدعم السريع بالسودان.

وفي تغريدة على منصة إكس، اليوم الخميس، أضاف بيترو أن تجنيد المرتزقة شكلٌ من أشكال الإتجار بالبشر ويحول الأشخاص إلى أدوات للقتل.

وقال الرئيس الكولومبي “أرادوا الحرب داخل كولومبيا بشدة، لدرجة أنه مع ضعف الحرب في البلاد سعوا إليها خارجها، حيث لم يُؤذِنا أحد”.

ووصف بيترو مَن يقومون بعمليات تجنيد المرتزقة وإرسالهم “بالقتلة” و”أشباح الموت”.

وأشار إلى أنه أمر سفيرة بلاده في مصر بالتحقق من عدد الكولومبيين الذين لقوا حتفهم، وأشار إلى أن هناك حديثاً غير مؤكد عن 40 شخصاً، وأضاف “سنرى إن كنا نستطيع استعادة جثثهم”.