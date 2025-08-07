وفاة طبيب سوداني وزوجته اختناقًا داخل سيارة في الرياض

الرياض – السوداني

لقي الطبيب السوداني عبد العزيز إدريس، الذي يعمل في مستشفى شقراء بالرياض، وزوجته مصرعهما اختناقًا أثناء توقفهما للراحة داخل سيارتهما، في حادثة مأساوية.

ووفقًا لمصادر رسمية، كان الطبيب وزوجته في طريق عودتهما إلى منطقة شقراء، عندما قررا التوقف أمام أحد المطاعم وطلبا وجبة، ووقفا في منطقة الانتظار، داخل السيارة، فناما، حوالي الساعة 3:30 عصراً، مع تشغيل مكيف الهواء. وأدى إغلاق نوافذ السيارة مع استمرار تشغيل التكييف إلى نقص التهوية، مما تسبب في اختناقهما نتيجة تسرب غاز التكييف – أول أكسيد الكربون.

تم نقل الزوجين على الفور إلى أحد مستشفيات الرياض في محاولة لإنقاذ حياتهما، إلا أنهما فارقا الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن العميق بين زملاء الطبيب في مستشفى شقراء وأصدقائهما، حيث عُرف الدكتور عبد العزيز بكفاءته المهنية وتفانيه في خدمة المرضى.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما دعت السلطات إلى توخي الحذر عند استخدام المكيفات داخل السيارات في الأماكن المغلقة، مشددة على أهمية التهوية المناسبة لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية.

وتقدمت إدارة مستشفى شقراء بخالص العزاء لأسرة الطبيب وزوجته، مؤكدة دعمها الكامل لأقاربهما في هذا المصاب الجلل. كما ناشدت الجالية السودانية في المملكة بتقديم واجب العزاء والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة.