رئيس الوزراء: السلطات المصرية توافق على إطلاق سراح المحتجزين السودانيين بسبب مخالفات الهجرة

كتبت: سوسن محجوب

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، عن موافقة الحكومة المصرية على إطلاق سراح المواطنين السودانيين المحتجزين في مصر بسبب مخالفات قوانين الهجرة والإقامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للدكتور إدريس منذ توليه منصبه في مايو الماضي، والذي عُقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش زيارته الرسمية. وأكد إدريس أن السلطات المصرية تعهدت بتغطية تكاليف ترحيل المحتجزين إلى أماكنهم.

وفي سياق متصل، أعرب السفير السوداني في مصر، الفريق أول عماد الدين عدوي، عن التزامه بالتواصل المستمر مع الجهات المصرية المختصة لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية الترحيل، بهدف ضمان عودة المواطنين بسلاسة وأمان.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين السودان ومصر، وسط جهود مشتركة لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية ودعم المواطنين السودانيين في الخارج.