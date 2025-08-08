رئيس الوزراء ينفي توليه منصب وزير الخارجية ويؤكد انشغاله بقضايا الداخل

القاهرة – السوداني

نفى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الأنباء المتداولة حول توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الأمل، مؤكداً أن انشغاله اليومي بحل القضايا الداخلية يجعل هذا الأمر مستحيلاً.

وأوضح إدريس، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، أنه يعمل لأكثر من 20 ساعة يومياً لحل المشكلات المتعلقة “بالمياه، الكهرباء، الصحة، التعليم، والأمن”، والتي تتصدر أولوياته، فيما تأتي بقية الملفات لاحقاً.

وأشار إدريس إلى أن وزارة الخارجية تتطلب التفرغ الكامل، لافتاً إلى أن وزير الدولة للخارجية، عمر صديق، يرافقه في زيارته الحالية إلى مصر، مما يعكس توزيع المهام داخل الحكومة.

تأتي هذه التصريحات في إطار الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء السوداني إلى مصر، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي. وشهدت الزيارة مناقشات معمقة حول الملفات المشتركة بين البلدين، حيث أكدت مصر دعمها اللامحدود لاستقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه في الوحدة والسلام.

وأبرز المسؤولون المصريون خلال اللقاءات التزام بلادهم بتعزيز التعاون مع السودان في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم استقراره السياسي والاقتصادي.

وأعرب كامل عن تقديره للموقف المصري الداعم، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.