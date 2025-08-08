عقب زيارة رئيس الوزراء للميرغني.. الحزب الاتحادي الأصل يعلن عن مبادرة للحل الوطني

القاهرة: السوداني

أشاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب، واصفًا إياها بأنها تعبير صادق عن الوفاء والتقدير لرموز المجتمع السوداني. واعتبر الحزب هذه الخطوة دليلاً على حرص رئيس الوزراء على تعزيز التواصل مع القيادات التاريخية والوطنية في البلاد.

وقال أحمد الطيب المكابرابي، رئيس القطاع السياسي للحزب، إن الزيارة تجد لدى الحزب كثيراً من الامتنان والعرفان، وتؤكد أصالة معدن الدكتور كامل إدريس وتقديره لدور القيادات الوطنية. وأضاف أن اللقاء شهد تنويراً من رئيس الوزراء حول مهام “حكومة الأمل”، التي تسعى جاهدة لاستعادة الحياة الطبيعية للشعب السوداني بعد سنوات من التحديات.

وكشف المكابرابي أن قيادة الحزب قدمت خلال اللقاء عرضاً مبدئياً لمبادرة وطنية يعتزم الحزب إطلاقها قريباً، تهدف إلى صياغة حل وطني خالص للأزمة السودانية، بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية. وأكد أن الحزب، بتاريخه العريق واعتداله الذي يمثل “المزاج السوداني”، يمتلك القدرة على قيادة مثل هذه المبادرات، مستشهداً باتفاقية السلام التاريخية “الميرغني-قرنق”، التي شكلت نموذجاً رائداً للحلول الوطنية.

وأشار المكابرابي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحزب بدعم الاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة. ودعا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط في هذا المسار لضمان تحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والتنمية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء للميرغني في سياق سلسلة لقاءات يجريها رئيس الوزراء مع قيادات سياسية ومجتمعية لتعزيز التوافق الوطني.