لقاءٌ دبلوماسي في موسكو يعزز التنسيق بين السودان وروسيا

التقى سفير جمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي، والمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، صباح اليوم الجمعة، بنائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فريشينين، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، قدّم السفير الغزالي، إحاطة مفصلة حول آخر التطورات في السودان، مستنكراً إعلان ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس” برئاسة المتمرد حميدتي، وتوزيع مناصب في الحكومة الموازية الوهمية، وأشار إلى أن هذه الخطوة لقيت إدانات واسعة من المجتمعين الإقليمي والدولي، معتبراً إياها تهديداً لسيادة السودان ووحدة أراضيه.

من جانبه، أشاد السفير الحارث إدريس بمستوى التنسيق المتميز بين السودان وروسيا في الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمواقف الروسية الداعمة للسودان، خاصةً في تأكيدها على احترام سيادته ووحدته. كما استعرض، آخر مستجدات أجندة مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالسودان، مؤكداً ثقته في استمرار دعم موسكو لمواقف الخرطوم.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فريشينين، موقف بلاده الثابت في دعم سيادة السودان واستقراره، مشدداً على رفض روسيا لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. كما أشاد بالتعاون المُثمر بين بعثتي البلدين في نيويورك، خاصةً فيما يتعلق بمناقشة القضايا السودانية في مجلس الأمن.

وناقش الجانبان، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على المجالات الاقتصادية، حيث أكدا أهمية تفعيل دور قطاع الأعمال في جهود إعادة إعمار السودان. واتفقا على السعي لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السودان لتعزيز شراكاتها الدولية، وسط تحديات داخلية وإقليمية، مع التركيز على حماية سيادتها الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة مثل روسيا.